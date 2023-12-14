Его обожают от Кракова до Гданьска: правильный рецепт настоящего польского сырника

14 декабря 2023, 10:49
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Источник:

Polska

Сырник – один из самых популярных польских десертов. По этому пошаговому рецепту вы приготовите его, как в лучшей кондитерской.

Есть много способов приготовления польского сырника. Мы же предлагаем сделать самый традиционный.

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Польский сырник – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 12
Ингредиенты:
– 1 килограмм жирного домашнего творога;
– 125 граммов масла;
– 250 – 270 граммов сахара;
– 10 яиц;
– 2 столовые ложки крахмала;
– щепотка ванили;
– 100 – 150 граммов изюма;
– толченое печенье или сухари;
– сахарная пудра для отделки.


Сырник можно украсить вареньем / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Достаньте все ингредиенты из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. После этого желтки взбейте с сахаром до рыхлой массы. Белки поместите обратно в холодильник.
  2. Постоянно помешивая, постепенно добавьте мягкое масло и творог. Далее на массу просейте 2 столовых ложки крахмала, добавьте ваниль и перемешайте.
  3. Яичные белки взбейте до жесткой пены, смешайте с творожной массой и перемешайте, пока все компоненты не соединятся. Добавьте изюм, предварительно замоченный в воде.
  4. Форму диаметром 26 сантиметров смажьте растопленным маслом и обсыпьте молотым печеньем.
  5. В подготовленную форму вылейте массу и выпекайте около 50 минут при температуре 180 градусов.
  6. Охладите сырник в полуоткрытой духовке и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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Автор: Ольга Котів