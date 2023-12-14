Есть много способов приготовления польского сырника. Мы же предлагаем сделать самый традиционный.
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Польский сырник – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 12
Сырник можно украсить вареньем / Фото Unsplash
Приготовление:
- Достаньте все ингредиенты из холодильника заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. После этого желтки взбейте с сахаром до рыхлой массы. Белки поместите обратно в холодильник.
- Постоянно помешивая, постепенно добавьте мягкое масло и творог. Далее на массу просейте 2 столовых ложки крахмала, добавьте ваниль и перемешайте.
- Яичные белки взбейте до жесткой пены, смешайте с творожной массой и перемешайте, пока все компоненты не соединятся. Добавьте изюм, предварительно замоченный в воде.
- Форму диаметром 26 сантиметров смажьте растопленным маслом и обсыпьте молотым печеньем.
- В подготовленную форму вылейте массу и выпекайте около 50 минут при температуре 180 градусов.
- Охладите сырник в полуоткрытой духовке и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.