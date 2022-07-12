Полтавские галушки – визитная карточка города Полтава. Ежегодно в июне в городе проходит фестиваль "Полтавская галушка". Приготовление полтавской клецки имеет свою характерную особенность: ее варят на водяном паре.

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Если поинтересоваться историей клецки, она появляется в период расцвета украинской национальной кухни – в середине 16 – конец 17 века. Хотя говорят, что ее происхождение достигает времен Трипольской культуры.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом полтавских галушек с вкусным дополнением: тушеными куриными бедрами.

Рецепт полтавских галушек

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порции: 4

Ингредиенты для мясного рагу:

– 600 граммов куриного мяса бедра;

– 200 – 240 граммов репчатого лука;

– масло для обжаривания;

– 80 граммов сметаны;

– чабрец;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Если вы приобрели куриные бедра с костью – зачистите мясо, снимите шкурку. Если ваши окорочка уже готовы к дальнейшему приготовлению, достаточно порезать их на куски около 2х2 сантиметра. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте их с обеих сторон.

Совет от шефа! Важно, класть куски на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и не мешать их, а подождать пока они поджарятся и образуется румяная корочка.

Когда мясо зарумянилось, переложите его в сотейник, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук на медленном огне. По желанию, добавьте чабрец (свежий или сухой).

Готовый лук добавьте к курице в сотейник, залейте водой или бульоном на 1 – 2 сантиметра выше продуктов. Отправьте мясную начинку тушиться на 1-1,5 часа на маленьком огне.

Сдобрите все солью и черным молотым перцем, а в конце приготовления, когда часть жидкости испарится, добавьте домашнюю сметану и тушите, чтобы лук разошёлся в соусе.

Как приготовить тесто на клецки.

Ингредиенты для теста:

– 250 миллилитров кефира;

– 1 куриное яйцо (маленькое);

– 350 граммов пшеничной муки;

– соль;

– 6 граммов соды.

Приготовление:

В большой миске смешайте кефир с куриным яйцом, добавьте соль и просеянную муку. Посыпьте содой и быстро замесите тесто на клецки.

Совет от шефа! Если вы будете делать очень большую закладку, то на 500 г кефира возьмите 1 большое яйцо. Для этого теста меньше яиц – лучше.

Отложите его практически на 10 минут отдохнуть. Тем временем подготовьте пароварку: кастрюлю с марлей и миской сверху.

Из теста сформируйте жгуты диаметром 2 сантиметра и нарежьте их в поясницу кусочками, которые немного присыпьте мукой.

Готовьте полтавские клецки на пару 2 минуты. Переложите их в посуду, смазанную маслом. Когда все клецки будут готовы, соедините с курятиной и тушите 3 – 5 минут. В конце добавьте зелень укропа и лука.

Чтобы образовалось больше соуса, можно вливать во время приготовления блюда бульон и немного дольше тушить.

Приятного тебе аппетита!