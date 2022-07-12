Полтавские галушки – визитная карточка города Полтава. Ежегодно в июне в городе проходит фестиваль "Полтавская галушка". Приготовление полтавской клецки имеет свою характерную особенность: ее варят на водяном паре.
Читайте также Лучшие вкусовые сочетания баклажана: к сыру, орехам и чесноку
Если поинтересоваться историей клецки, она появляется в период расцвета украинской национальной кухни – в середине 16 – конец 17 века. Хотя говорят, что ее происхождение достигает времен Трипольской культуры.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом полтавских галушек с вкусным дополнением: тушеными куриными бедрами.
Рецепт полтавских галушек
- Время: 1 час 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Если вы приобрели куриные бедра с костью – зачистите мясо, снимите шкурку. Если ваши окорочка уже готовы к дальнейшему приготовлению, достаточно порезать их на куски около 2х2 сантиметра. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте их с обеих сторон.
- Когда мясо зарумянилось, переложите его в сотейник, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук на медленном огне. По желанию, добавьте чабрец (свежий или сухой).
- Готовый лук добавьте к курице в сотейник, залейте водой или бульоном на 1 – 2 сантиметра выше продуктов. Отправьте мясную начинку тушиться на 1-1,5 часа на маленьком огне.
- Сдобрите все солью и черным молотым перцем, а в конце приготовления, когда часть жидкости испарится, добавьте домашнюю сметану и тушите, чтобы лук разошёлся в соусе.
Как приготовить тесто на клецки.
Приготовление:
- В большой миске смешайте кефир с куриным яйцом, добавьте соль и просеянную муку. Посыпьте содой и быстро замесите тесто на клецки.
- Отложите его практически на 10 минут отдохнуть. Тем временем подготовьте пароварку: кастрюлю с марлей и миской сверху.
- Из теста сформируйте жгуты диаметром 2 сантиметра и нарежьте их в поясницу кусочками, которые немного присыпьте мукой.
- Готовьте полтавские клецки на пару 2 минуты. Переложите их в посуду, смазанную маслом. Когда все клецки будут готовы, соедините с курятиной и тушите 3 – 5 минут. В конце добавьте зелень укропа и лука.
- Чтобы образовалось больше соуса, можно вливать во время приготовления блюда бульон и немного дольше тушить.
Приятного тебе аппетита!