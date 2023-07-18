С вашей грядки в банки: сохраняем маринованные помидоры с чесноком на зиму

18 июля 2023, 18:08
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Источник:

fajne gotowanie

Помидоры маринованные с чесноком – невероятная закуска и гарнир. Это классическое сочетание летних вкусов, которое должно быть в вашей кладовке.

Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие.

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Рецепт помидоров маринованных с чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
45 миллилитров уксуса;
– 20 грамм сахара;
– 15 грамм соли;
– 1 килограмм помидоров;
– 100 грамм чеснока;
– 200 грамм лука;
– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.

Приготовление:

  • На дно банки положите лавровый лист, горчицу и зелень.
  • Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банке.
  • Помидоры промойте и выложите в банку так, чтобы осталось немного места.
  • В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус. Прокипятите.
  • Остудите рассол и залейте помидоры.
  • Пастеризуй банки с помидорами 4 минуты.
В компанию к помидорам приготовьте огурцы с кетчупом на зиму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська