С вашей грядки в банки: сохраняем маринованные помидоры с чесноком на зиму
18 июля 2023, 18:08Читати новину українською
Источник:fajne gotowanie
Помидоры маринованные с чесноком – невероятная закуска и гарнир. Это классическое сочетание летних вкусов, которое должно быть в вашей кладовке.
Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие.
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Рецепт помидоров маринованных с чесноком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 45 миллилитров уксуса;
– 20 грамм сахара;
– 15 грамм соли;
– 1 килограмм помидоров;
– 100 грамм чеснока;
– 200 грамм лука;
– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.
Приготовление:
- На дно банки положите лавровый лист, горчицу и зелень.
- Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банке.
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Помидоры промойте и выложите в банку так, чтобы осталось немного места.
- В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус. Прокипятите.
- Остудите рассол и залейте помидоры.
- Пастеризуй банки с помидорами 4 минуты.