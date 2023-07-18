Пікантний маринад, помідори та часник – це саме той смак, який приходить на думку при згадці про консервацію з томатів. Цей простий у приготуванні рецепт подарує неземну насолоду.

Цікаво Свято навіть у будній день: 3 небанальні рецепти з курячих ковбасок

Рецепт помідорів маринованих з часником

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 45 мілілітрів оцту;

– 20 грамів цукру;

– 15 грамів солі;

– 1 кілограм помідорів;

– 100 грамів часнику;

– 200 грамів цибулі;

– спеції: запашний перець, лавровий лист, гірчиця у зернах.

Приготування:

На дно банки покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.

Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками. Киньте все це в банку.

Помідори помийте і викладіть в банку так, щоб залишилося трохи місця.

У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет. Прокип'ятіть.

Остудіть розсіл і залийте ним помідори.

Пастеризуйте банки з помідорами 4 хвилини.

До компанії помідорів приготуйте огірки з кетчупом на зиму.