Пікантний маринад, помідори та часник – це саме той смак, який приходить на думку при згадці про консервацію з томатів. Цей простий у приготуванні рецепт подарує неземну насолоду.
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Рецепт помідорів маринованих з часником
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- На дно банки покладіть лавровий лист, гірчицю і зелень.
- Цибулю і часник очистіть і наріжте скибочками. Киньте все це в банку.
- Помідори помийте і викладіть в банку так, щоб залишилося трохи місця.
- У каструлі закип'ятіть 1,5 літра води, додайте цукор, сіль і оцет. Прокип'ятіть.
- Остудіть розсіл і залийте ним помідори.
- Пастеризуйте банки з помідорами 4 хвилини.