Хрустящие огурчики с привкусом чили плюс картофель – и все, обед готов. Разбавьте свою коллекцию и приготовьте на зиму огурцы с кетчупом.
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Рецепт огурцов с кетчупом на зиму
- Время: 45 минут
- Порций: 5 литровых банок
Так аппетитно / Фото Простые кулинарные рецепты
Приготовление:
- Огурцы вымойте и залейте холодной водой на 4 часа, периодически меняя.
- Банки и крышки помойте и простерилизуйте удобным для вас способом.
- На дно банок выложите поочередно нарезанный укроп, листья хрена, острый перец, 2 – 3 лавровых листа, 5 – 6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока.
- Далее в банки, обязательно плотным рядом выложите огурцы.
- Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут. Как истечет указанное время, вылить остывшую воду.
- Приготовьте рассол: в небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовых ложки соли, томатный кетчуп "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешайте и выставьте на огонь. Доведите смесь до закипания.
- Полученным рассолом залейте огурцы и закройте банки.
- Укутайте банки с огурцами одеялом до охлаждения.