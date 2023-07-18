Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие.

Интересно Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Рецепт помидоров маринованных с чесноком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты :

– 45 миллилитров уксуса;

– 20 грамм сахара;

– 15 грамм соли;

– 1 килограмм помидоров;

– 100 грамм чеснока;

– 200 грамм лука;

– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.

Приготовление: