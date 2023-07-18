Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие.

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Рецепт помидоров маринованных с чесноком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  • На дно банки положите лавровый лист, горчицу и зелень.
  • Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банке.
  • Помидоры промойте и выложите в банку так, чтобы осталось немного места.
  • В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус. Прокипятите.
  • Остудите рассол и залейте помидоры.
  • Пастеризуй банки с помидорами 4 минуты.