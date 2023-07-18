Пикантный маринад, помидоры и чеснок – именно тот вкус, который приходит в голову при упоминании о консервации из томатов. Этот простой в приготовлении рецепт подарит неземное удовольствие.
Интересно Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок
Рецепт помидоров маринованных с чесноком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- На дно банки положите лавровый лист, горчицу и зелень.
- Лук и чеснок очистите и нарежьте ломтиками. Бросьте все это в банке.
- Помидоры промойте и выложите в банку так, чтобы осталось немного места.
- В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте сахар, соль и уксус. Прокипятите.
- Остудите рассол и залейте помидоры.
- Пастеризуй банки с помидорами 4 минуты.