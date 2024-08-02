Элементарный рецепт на зиму: как правильно законсервировать помидоры

Консервированные помидоры – одна из самых популярных закруток на зиму. Однако не все умеют их готовить.

С этим простым рецептом у вас точно все получится. Такие помидоры понравятся вашим родным.

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Консервированные помидоры на зиму

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

– 1,7 килограмма томатов;– 1 грамм красного острого перца;– 3 горошинки черного перца;– 30 граммов зелени;– 45 миллилитров уксуса 9%;– 50 граммов соли;– 60 граммов сахара;– 3 лавровых листа;– 1,3 литра воды.

Приготовление: