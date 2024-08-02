Элементарный рецепт на зиму: как правильно законсервировать помидоры

2 августа 2024, 14:50
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Источник:

Shuba

Консервированные помидоры – одна из самых популярных закруток на зиму. Однако не все умеют их готовить.

С этим простым рецептом у вас точно все получится. Такие помидоры понравятся вашим родным.

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Консервированные помидоры на зиму

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,7 килограмма томатов;
– 1 грамм красного острого перца;
– 3 горошинки черного перца;
– 30 граммов зелени;
– 45 миллилитров уксуса 9%;
– 50 граммов соли;
– 60 граммов сахара;
– 3 лавровых листа;
– 1,3 литра воды.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду. Помойте помидоры, перец и зелень. Проколите помидоры у основания зубочисткой.
  2. В стерилизованные банки положите зелень, горький перец и помидоры. Залейте горячей водой, накройте крышками и оставьте на 3 минуты.
  3. Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль, уксус, душистый перец, сахар, лавровый лист и вскипятите. Залейте в банки вместе с пряностями и закатайте крышками.
  4. Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.
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Автор: Ольга Котів