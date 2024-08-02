Элементарный рецепт на зиму: как правильно законсервировать помидоры
2 августа 2024, 14:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Консервированные помидоры – одна из самых популярных закруток на зиму. Однако не все умеют их готовить.
С этим простым рецептом у вас точно все получится. Такие помидоры понравятся вашим родным.
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Консервированные помидоры на зиму
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
– 1,7 килограмма томатов;
– 1 грамм красного острого перца;
– 3 горошинки черного перца;
– 30 граммов зелени;
– 45 миллилитров уксуса 9%;
– 50 граммов соли;
– 60 граммов сахара;
– 3 лавровых листа;
– 1,3 литра воды.
Приготовление:
- Вскипятите воду. Помойте помидоры, перец и зелень. Проколите помидоры у основания зубочисткой.
- В стерилизованные банки положите зелень, горький перец и помидоры. Залейте горячей водой, накройте крышками и оставьте на 3 минуты.
- Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль, уксус, душистый перец, сахар, лавровый лист и вскипятите. Залейте в банки вместе с пряностями и закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте.