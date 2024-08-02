З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Такі помідори сподобаються вашим рідним.

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Консервовані помідори на зиму

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,7 кілограма томатів;

– 1 грам червоного гострого перцю;

– 3 горошинки чорного перцю;

– 30 грамів зелені;

– 45 мілілітрів оцту 9%;

– 50 грамів солі;

– 60 грамів цукру;

– 3 лаврові листки;

– 1,3 літра води.

Приготування:

Закип'ятіть воду. Помийте помідори, перець та зелень. Проколіть помідори біля основи зубочисткою. У стерилізовані банки покладіть зелень, гіркий перець та помідори. Залийте гарячою водою, накрийте кришками й залиште на 3 хвилини. Злийте воду з банок у каструлю, додайте сіль, оцет, духмяний перець, цукор, лавровий лист і закип'ятіть. Залийте в банки разом з прянощами та закатайте кришками. Переверніть банки вверх дном, накрийте рушником та залиште до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.

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