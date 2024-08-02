З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Такі помідори сподобаються вашим рідним.

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Консервовані помідори на зиму

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Закип'ятіть воду. Помийте помідори, перець та зелень. Проколіть помідори біля основи зубочисткою.
  2. У стерилізовані банки покладіть зелень, гіркий перець та помідори. Залийте гарячою водою, накрийте кришками й залиште на 3 хвилини.
  3. Злийте воду з банок у каструлю, додайте сіль, оцет, духмяний перець, цукор, лавровий лист і закип'ятіть. Залийте в банки разом з прянощами та закатайте кришками.
  4. Переверніть банки вверх дном, накрийте рушником та залиште до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.