З цим простим рецептом у вас точно все вдасться. Такі помідори сподобаються вашим рідним.
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Консервовані помідори на зиму
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Закип'ятіть воду. Помийте помідори, перець та зелень. Проколіть помідори біля основи зубочисткою.
- У стерилізовані банки покладіть зелень, гіркий перець та помідори. Залийте гарячою водою, накрийте кришками й залиште на 3 хвилини.
- Злийте воду з банок у каструлю, додайте сіль, оцет, духмяний перець, цукор, лавровий лист і закип'ятіть. Залийте в банки разом з прянощами та закатайте кришками.
- Переверніть банки вверх дном, накрийте рушником та залиште до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.