Помидоры по-итальянски: приготовьте изысканную закрутку на зиму

Консервированные помидоры можно приготовить по-разному. Предлагаем воспользоваться этим итальянским рецептом.

Помидоры получатся ароматными и очень вкусными. Они точно вам понравятся.

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Помидоры по-итальянски

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

– 1 килограмм томатов;– 2 луковицы;– 2 зубчика чеснока;– 2 лавровых листа;– 6 горошин черного перца;– 10 граммов семян кориандра;– 50 граммов растительного масла.– 1,5 литра воды;– 100 миллилитров уксуса 9%;– 100 граммов сахара;– 30 граммов соли.

Приготовление: