Помидоры по-итальянски: приготовьте изысканную закрутку на зиму
8 августа 2024, 20:46Читати новину українською
Источник:Shuba
Консервированные помидоры можно приготовить по-разному. Предлагаем воспользоваться этим итальянским рецептом.
Помидоры получатся ароматными и очень вкусными. Они точно вам понравятся.
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Помидоры по-итальянски
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 1 килограмм томатов;
– 2 луковицы;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин черного перца;
– 10 граммов семян кориандра;
– 50 граммов растительного масла.
Маринад:
– 1,5 литра воды;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов соли.
Приготовление:
- Помидоры помойте и разрежьте пополам. Лук и чеснок почистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а чеснок – слайсами.
- На дно простерилизованных банок положите кусочки лука и чеснока, перец горошком, лавровые листья, кориандр, равномерно разлейте масло. Сверху выложите половинки помидоров.
- Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус. Сразу залейте помидоры и накройте металлическими крышками.
- В большой кастрюле нагрейте воду, поставьте в нее банки с помидорами, доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут. Затем закатайте банки крышками. Переверните, охладите и поместите на хранение в сухое и темное место.