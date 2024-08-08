Помидоры получатся ароматными и очень вкусными. Они точно вам понравятся.

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Помидоры по-итальянски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Помидоры помойте и разрежьте пополам. Лук и чеснок почистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а чеснок – слайсами.
  2. На дно простерилизованных банок положите кусочки лука и чеснока, перец горошком, лавровые листья, кориандр, равномерно разлейте масло. Сверху выложите половинки помидоров.
  3. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус. Сразу залейте помидоры и накройте металлическими крышками.
  4. В большой кастрюле нагрейте воду, поставьте в нее банки с помидорами, доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут. Затем закатайте банки крышками. Переверните, охладите и поместите на хранение в сухое и темное место.