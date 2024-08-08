Помидоры получатся ароматными и очень вкусными. Они точно вам понравятся.

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Помидоры по-итальянски

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм томатов;

– 2 луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин черного перца;

– 10 граммов семян кориандра;

– 50 граммов растительного масла.

Маринад:

– 1,5 литра воды;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов соли.

Приготовление:

Помидоры помойте и разрежьте пополам. Лук и чеснок почистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а чеснок – слайсами. На дно простерилизованных банок положите кусочки лука и чеснока, перец горошком, лавровые листья, кориандр, равномерно разлейте масло. Сверху выложите половинки помидоров. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус. Сразу залейте помидоры и накройте металлическими крышками. В большой кастрюле нагрейте воду, поставьте в нее банки с помидорами, доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут. Затем закатайте банки крышками. Переверните, охладите и поместите на хранение в сухое и темное место.

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