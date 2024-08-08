Помидоры получатся ароматными и очень вкусными. Они точно вам понравятся.
Стоит попробовать Будто только что приготовленный: рецепт салата из молодой капусты на зиму
Помидоры по-итальянски
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Помидоры помойте и разрежьте пополам. Лук и чеснок почистите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а чеснок – слайсами.
- На дно простерилизованных банок положите кусочки лука и чеснока, перец горошком, лавровые листья, кориандр, равномерно разлейте масло. Сверху выложите половинки помидоров.
- Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус. Сразу залейте помидоры и накройте металлическими крышками.
- В большой кастрюле нагрейте воду, поставьте в нее банки с помидорами, доведите до кипения и стерилизуйте 10 минут. Затем закатайте банки крышками. Переверните, охладите и поместите на хранение в сухое и темное место.