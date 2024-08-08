Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. Такой салат украсит любой стол.
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Салат из молодой капусты на зиму
- Время: 2 часа 45 минут
- Порций: 14
Приготовление:
- Вымойте капусту, обсушите и нашинкуйте. Перец также помойте, очистите от сердцевины и нарежьте тонкой соломкой.
- Почистьте и вымойте морковь и лук. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте кубиками.
- Смешайте все овощи в одной большой миске. Добавьте соль и сахар. Перемешивайте не менее 5 минут, чтобы капуста пустила сок. Далее влейте растительное масло и уксус.
- Через полтора часа разложите капусту в сухие чистые банки, хорошо утрамбовывая. Накройте крышками и стерилизуйте в горячей воде в течение 45 минут. После того закрутите банки, укутайте одеялом и оставьте остывать.