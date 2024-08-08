Помідори вийдуть ароматними та дуже смачними. Вони точно вам сподобаються.

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Помідори по-італійськи

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм томатів;

– 2 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 2 лаврові листки;

– 6 горошин чорного перцю;

– 10 грамів насіння коріандру;

– 50 грамів олії.

Маринад:

– 1,5 літра води;

– 100 мілілітрів оцту 9%;

– 100 грамів цукру;

– 30 грамів солі.

Приготування:

Помідори помийте і розріжте навпіл. Цибулю і часник почистьте. Цибулю наріжте тонкими напівкільцями, а часник – слайсами. На дно простерилізованих банок покладіть шматочки цибулі й часнику, перець горошком, лаврові листки, коріандр, рівномірно розлийте олію. Зверху викладіть половинки помідорів. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор і оцет. Одразу залийте помідори та накрийте металічними кришками. У великій каструлі нагрійте воду, поставте в неї банки з помідорами, доведіть до кипіння і стерилізуйте 10 хвилин. Потім закатайте банки кришками. Переверніть, охолодіть і помістіть на зберігання в сухе і темне місце.

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