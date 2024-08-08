Помідори вийдуть ароматними та дуже смачними. Вони точно вам сподобаються.

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Помідори по-італійськи

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Помідори помийте і розріжте навпіл. Цибулю і часник почистьте. Цибулю наріжте тонкими напівкільцями, а часник – слайсами.
  2. На дно простерилізованих банок покладіть шматочки цибулі й часнику, перець горошком, лаврові листки, коріандр, рівномірно розлийте олію. Зверху викладіть половинки помідорів.
  3. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор і оцет. Одразу залийте помідори та накрийте металічними кришками.
  4. У великій каструлі нагрійте воду, поставте в неї банки з помідорами, доведіть до кипіння і стерилізуйте 10 хвилин. Потім закатайте банки кришками. Переверніть, охолодіть і помістіть на зберігання в сухе і темне місце.