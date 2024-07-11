Советуем в этом году сделать помидоры с черным молотым перцем. По этому рецепту их консервируют не целыми, а половинками.

Стоит попробовать Пикантная закуска на все случаи жизни: готовим острые огурцы с кетчупом Чили

Маринованные помидоры

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5

Ингредиенты:

– 10 помидоров на одну банку;

– лавровый лист, душистый и черный перец, лук, петрушка по вкусу;

– 1 литр воды;

– 100 граммов сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Небольшие по размеру помидоры тщательно помойте в проточной воде. Петрушку также сполосните и выложите на бумажные полотенца. Лук почистьте и нарежьте кольцами. Банки заранее помойте с пищевой содой и вытрите. Для маринада и кастрюлю насыпьте сахар, соль, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Далее влейте в кастрюлю уксус. Помидоры разрежьте пополам. Обильно посыпьте молотым черным перцем. На дно каждой банки выложите душистый перец, лавровый лист, кольца лука, несколько веточек петрушки и томаты разрезом вниз примерно до середины банки. Добавьте еще немного петрушки, лука и еще один слой помидоров. Залейте горячим маринадом, после чего поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно которой положите полотенце. Выложите в нее банки с помидорами, накройте крышками, залейте теплой водой по плечики. После закипания воды стерилизуйте 4 – 5 минут. Затем герметично закройте банки крышками и переверните вверх дном до полного остывания примерно на сутки. Храните в темном прохладном месте.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный салат из кабачков.