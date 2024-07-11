От аромата перехватит дыхание: простой рецепт маринованных помидоров половинками
11 июля 2024, 13:55Читати новину українською
Источник:Анастасия Дмитришин
Каждая хозяйка имеет свой любимый рецепт помидоров на зиму. В частности, их квасят с горчичным порошком в банках, закрывают по классическому рецепту с морковной ботвой или в сладком маринаде.
Советуем в этом году сделать помидоры с черным молотым перцем. По этому рецепту их консервируют не целыми, а половинками.
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Маринованные помидоры
- Время: 1 час
- Порций: 5
– 10 помидоров на одну банку;
– лавровый лист, душистый и черный перец, лук, петрушка по вкусу;
– 1 литр воды;
– 100 граммов сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 100 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Небольшие по размеру помидоры тщательно помойте в проточной воде. Петрушку также сполосните и выложите на бумажные полотенца. Лук почистьте и нарежьте кольцами.
- Банки заранее помойте с пищевой содой и вытрите.
- Для маринада и кастрюлю насыпьте сахар, соль, тщательно перемешайте и доведите до кипения. Далее влейте в кастрюлю уксус.
- Помидоры разрежьте пополам. Обильно посыпьте молотым черным перцем.
- На дно каждой банки выложите душистый перец, лавровый лист, кольца лука, несколько веточек петрушки и томаты разрезом вниз примерно до середины банки. Добавьте еще немного петрушки, лука и еще один слой помидоров.
- Залейте горячим маринадом, после чего поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно которой положите полотенце. Выложите в нее банки с помидорами, накройте крышками, залейте теплой водой по плечики. После закипания воды стерилизуйте 4 – 5 минут.
- Затем герметично закройте банки крышками и переверните вверх дном до полного остывания примерно на сутки. Храните в темном прохладном месте.