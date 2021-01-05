Клопотенко рекомендует: самые вкусные пончики на Рождество – рецепты с чесноком, с грибами и сла
Евгений Клопотенко предлагает к праздничному меню приготовить пампушки, которые могут быть не только основным блюдом, но и десертом.
Талантливый повар Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления вкусных пампушек на своей странице в фейсбук.
Читайте также Овощные салаты от Евгения Клопотенко: домашние рецепты
Ароматные, вкусные пампушки с чесноком – самая популярная выпечка национальной украинской кухни. Сегодня приготовим традиционные чесночные пампушки к борщу, пампушки с грибной заправкой, которые можно подавать к горячим блюдам и сладкие пончики с ромовой заправкой на десерт.
Пампушки
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- В миске с мукой, добавьте сухие дрожжи, соль, сахар. Добавьте теплое молоко и размягченное сливочное масло. Замесите эластичное тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься в теплом месте 40 минут. Сформируйте 12 пышек из него шарики и выложите их на противень. Вес одной шарики должна быть 70 г. Противень смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой.
- Накройте противень с пампушками пищевой пленкой, чтобы тесто не обветрилось. Дайте тесту постоять 30 минут при комнатной температури.
- Розигрите духовку до 180 градусов, выпекайте в течение 25 минут до готовности.
Заправка из чеснока
- Тщательно помойте укроп, измельчите ножом. Очистите чеснок от кожуры, выжмите сок.
- В миске смешайте сок чеснока с измельченным укропом, добавьте масло, соль, перец, перемешайте. При подаче полейте соусом готовые пампушки.
Заправка из грибов
- Помойте грибы, нарежьте ломтиками.
- Очистите лук, нарежьте соломкой. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук, добавьте грибы, соль, перец, сливки, тушите 2–3 минуты до готовности.
- На крупной терке натрите сыр. Добавьте сыр до полного раз таяния.
- Выложите грибной соус на тарелку, сверху пампушки.
Читайте также Постный борщ с вяленой грушей от Евгения Клопотенко
Сладкая заправка
- В кастрюле сварите сахар с водой, вылейте в миску, добавьте алкоголь, перемешайте. Готовые пончики смочите в миске со сладким соусом, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Смотрите рецепт домашних пончиков по рецепту Евгения Клопотенко – видео:
Поделиться новостью