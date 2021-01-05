Евгений Клопотенко предлагает к праздничному меню приготовить пампушки, которые могут быть не только основным блюдом, но и десертом.

Талантливый повар Евгений Клопотенко поделился рецептом приготовления вкусных пампушек на своей странице в фейсбук.

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Ароматные, вкусные пампушки с чесноком – самая популярная выпечка национальной украинской кухни. Сегодня приготовим традиционные чесночные пампушки к борщу, пампушки с грибной заправкой, которые можно подавать к горячим блюдам и сладкие пончики с ромовой заправкой на десерт.

Пампушки

Ингредиенты:

– 400–450 г пшеничной муки;

– 250 мл молока;

– 100 г мягкого сливочного масла 82% или подсолнечного масла;

– 10 г сухих дрожжей;

– 1 ст. л сахара,

– ½ ч. л соли.

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миске с мукой, добавьте сухие дрожжи, соль, сахар. Добавьте теплое молоко и размягченное сливочное масло. Замесите эластичное тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте подниматься в теплом месте 40 минут. Сформируйте 12 пышек из него шарики и выложите их на противень. Вес одной шарики должна быть 70 г. Противень смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой. Накройте противень с пампушками пищевой пленкой, чтобы тесто не обветрилось. Дайте тесту постоять 30 минут при комнатной температури. Розигрите духовку до 180 градусов, выпекайте в течение 25 минут до готовности.

Заправка из чеснока

Ингредиенты:

– 2–3 зубчика чеснока;

– укроп;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– 1 ст. л уксуса;

– соль и перец.

Тщательно помойте укроп, измельчите ножом. Очистите чеснок от кожуры, выжмите сок. В миске смешайте сок чеснока с измельченным укропом, добавьте масло, соль, перец, перемешайте. При подаче полейте соусом готовые пампушки.

Заправка из грибов

Ингредиенты:

– 300 г шампиньонов;

– 1 лук;

– 2–3 ст. л подсолнечного масла;

– 200 мл сливок 10–20%;

– 50 г твердого сыра;

– cоль, перец.

Помойте грибы, нарежьте ломтиками. Очистите лук, нарежьте соломкой. На сковороде обжарьте на подсолнечном масле лук, добавьте грибы, соль, перец, сливки, тушите 2–3 минуты до готовности. На крупной терке натрите сыр. Добавьте сыр до полного раз таяния. Выложите грибной соус на тарелку, сверху пампушки.

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Сладкая заправка

Ингредиенты:

– 150 г сахара;

– 40 мл воды;

– 40 мл коньяка (ром/виски).

В кастрюле сварите сахар с водой, вылейте в миску, добавьте алкоголь, перемешайте. Готовые пончики смочите в миске со сладким соусом, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Смотрите рецепт домашних пончиков по рецепту Евгения Клопотенко – видео: