Клопотенко рекомендує: найсмачніші пампушки на Різдво – рецепти з часником, з грибами та солодкі
Євген Клопотенко пропонує до святкового меню приготувати пампушки, які можуть бути не тільки основною стравою, а й десертом.
Талановитий кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування смачних пампушок на своїй сторінці у фейсбук.
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Ароматні, смачні пампушки з часником – найпопулярніша випічка національної української кухні. Сьогодні приготуємо традиційні часникові пампушки до борщу, пампушки з грибною заправкою, які можна подавати до гарячих страв та солодкі пампушки з ромовою заправкою на десерт.
Пампухи
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з борошном, додайте сухі дріжджі, сіль, цукор. Додайте тепле молоко, розм'якшене вершкове масло. Замісить еластичне тісто, накрийте харчовою плівкою та залишіть підійматися в теплому місці 40 хвилин. Сформуйте з тіста кульки (12 пампушок) та викладіть їх на деко. Вага одної кульки повинна бути 70 г.
- Деко змастіть вершковим маслом, присипте борошном. Накрийте деко з пампушками харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрилося. Дайте тісту постояти 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Розігріте духовку до 180 градусів, випікайте протягом 25 хвилин до готовності.
Заправка із часнику
- Ретельно помийте кріп, подрібніть ножем. Почистіть часник від шкірки, вичавіть сік.
- У мисці змішайте сік часнику з подрібненим кропом, додайте олію, сіль, перець, перемішайте. При подачі полийте соусом готові пампухи.
Заправка із грибів
- Помийте гриби, наріжте скибочками.
- Почистіть цибулю, наріжте соломкою. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю, додайте гриби, сіль, перець, вершки, тушкуйте 2-3 хвилини до готовності. На грубій тертці натріть сир. Додайте сир до повного розтанення.
- Викладіть грибний соус на тарілку, зверху пампушки.
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Солодка заправка
- У каструлі зваріть цукор з водою, вилийте у миску, додайте алкоголь, перемішайте. Готові пампушки змочіть у мисці з солодким соусом, викладіть на тарілку. Смачного!
Дивіться рецепт домашніх пампушків за рецептом Євгена Клопотенка – відео:
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