Євген Клопотенко пропонує до святкового меню приготувати пампушки, які можуть бути не тільки основною стравою, а й десертом.

Талановитий кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування смачних пампушок на своїй сторінці у фейсбук. Читайте також Овочеві салати від Євгена Клопотенка: домашні рецепти Ароматні, смачні пампушки з часником – найпопулярніша випічка національної української кухні. Сьогодні приготуємо традиційні часникові пампушки до борщу, пампушки з грибною заправкою, які можна подавати до гарячих страв та солодкі пампушки з ромовою заправкою на десерт. Пампухи Інгредієнти:

– 400-450 г пшеничного борошна;

– 250 мл молока;

– 100 г м'якого вершкового масла 82% або соняшникової олії;

– 10 г сухих дріжджів;

– 1 ст. л цукру;

– ½ ч. л солі. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. У мисці з борошном, додайте сухі дріжджі, сіль, цукор. Додайте тепле молоко, розм'якшене вершкове масло. Замісить еластичне тісто, накрийте харчовою плівкою та залишіть підійматися в теплому місці 40 хвилин. Сформуйте з тіста кульки (12 пампушок) та викладіть їх на деко. Вага одної кульки повинна бути 70 г. Деко змастіть вершковим маслом, присипте борошном. Накрийте деко з пампушками харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрилося. Дайте тісту постояти 30 хвилин при кімнатній температурі. Розігріте духовку до 180 градусів, випікайте протягом 25 хвилин до готовності. Заправка із часнику Інгредієнти:

– 2-3 зубчики часнику;

– кріп;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– 1 ст. л оцту;

– сіль і перець. Ретельно помийте кріп, подрібніть ножем. Почистіть часник від шкірки, вичавіть сік. У мисці змішайте сік часнику з подрібненим кропом, додайте олію, сіль, перець, перемішайте. При подачі полийте соусом готові пампухи. Заправка із грибів Інгредієнти:

– 300 г печериць;

– 1 цибуля;

– 2-3 ст. л соняшникової олії;

– 200 мл вершків 10-20%;

– 50 г твердого сиру;

– cіль, перець. Помийте гриби, наріжте скибочками. Почистіть цибулю, наріжте соломкою. На пательні обсмажте на соняшниковій олії цибулю, додайте гриби, сіль, перець, вершки, тушкуйте 2-3 хвилини до готовності. На грубій тертці натріть сир. Додайте сир до повного розтанення. Викладіть грибний соус на тарілку, зверху пампушки. Читайте також Пісний борщ із в’яленою грушею від Євгена Клопотенка Солодка заправка Інгредієнти:

– 150 г цукру;

– 40 мл води;

– 40 мл коньяку (ром/віскі). У каструлі зваріть цукор з водою, вилийте у миску, додайте алкоголь, перемішайте. Готові пампушки змочіть у мисці з солодким соусом, викладіть на тарілку. Смачного! Дивіться рецепт домашніх пампушків за рецептом Євгена Клопотенка – відео: