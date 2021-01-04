Если нет времени на изысканные блюда, Евгений Клопотенко предлагает приготовить постный борщ.

Евгений Клопотенко опубликовал рецепт вкусного борща на официальном сайте. Ароматный и постный борщ понравится всей семье. Читайте также Голубцы с пшеном и грибами: праздничные рецепты​ Постный борщ с вяленой грушей Ингредиенты:

– 2 л воды;

– 1 свекла;

– 1 шт. лука;

– 1 морковь;

– 2 шт. картофеля;

– 1 ст. л сахара,

– 2 ст. л томатной пасты;

– 2 шт. груши (вяленая);

– лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– соль и перец. Для приготовления блюда тщательно помойте свеклу, разогрейте духовку до 165 градусов, отправьте свекла запекаться в течение 90 минут. Холодную свеклу, почистите от кожуры, натрите на крупной терке. Капусту нарежьте тонкой соломкой. Грушу нарежьте тонкими ломтиками. Морковь помойте, натрите на крупной терке. Лук очистите, нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду на подсолнечном масле обжарьте лук, морковь в течение 3 минут, добавьте тертую свеклу и еще тушите несколько минут. Картофель очистите, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой варите картофель, добавьте лавровый лист, доведите до кипения. Далее добавьте капусту, соль, перец, обжаренную морковь с луком, грушу, измельченный чеснок, перемешайте, варите 10 минут до готовности. Выложите на тарелку, задекорируйте ломтиками груши. Приятного аппетита! Постный борщ с вяленой грушей от Евгения Клопотенко Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)