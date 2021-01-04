Постный борщ с вяленой грушей от Евгения Клопотенко
Если нет времени на изысканные блюда, Евгений Клопотенко предлагает приготовить постный борщ.
Евгений Клопотенко опубликовал рецепт вкусного борща на официальном сайте. Ароматный и постный борщ понравится всей семье.
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Постный борщ с вяленой грушей
- Для приготовления блюда тщательно помойте свеклу, разогрейте духовку до 165 градусов, отправьте свекла запекаться в течение 90 минут. Холодную свеклу, почистите от кожуры, натрите на крупной терке. Капусту нарежьте тонкой соломкой.
- Грушу нарежьте тонкими ломтиками.
- Морковь помойте, натрите на крупной терке. Лук очистите, нарежьте ломтиками. Разогрейте сковороду на подсолнечном масле обжарьте лук, морковь в течение 3 минут, добавьте тертую свеклу и еще тушите несколько минут.
- Картофель очистите, нарежьте кубиками. В кастрюле с водой варите картофель, добавьте лавровый лист, доведите до кипения. Далее добавьте капусту, соль, перец, обжаренную морковь с луком, грушу, измельченный чеснок, перемешайте, варите 10 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте ломтиками груши. Приятного аппетита!
Постный борщ с вяленой грушей от Евгения Клопотенко
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