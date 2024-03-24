Лучше, чем в кондитерской: готовим вкусные творожные пончики – элементарный рецепт
24 марта 2024, 22:48Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Пожалуй, никто не откажется от угощения сладкими пончиками. Попробуйте приготовить их по этому простому и проверенному рецепту.
В этом рецепте нет дрожжей. Однако пончики получатся очень воздушными.
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Простой рецепт пончиков
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 250 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 5 – 6 столовых ложек муки;
– 5 столовых ложек сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Взбейте миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого цвета.
- Добавьте творог и снова взбейте миксером.
- Затем добавьте соду, просеянную муку, соль и замесите тесто.
- Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр.
- Вырежьте кружочки и сделайте форму бублика.
- Жарьте в масле до золотистого цвета с обеих сторон.
- После того, как остынут, посыпьте пончики сахарной пудрой.