У цьому рецепті немає дріжджів. Однак пончики вийдуть дуже пухкими.

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Простий рецепт пончиків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Збийте міксером яйце, цукор та ванільний цукор до білого кольору.
  2. Додайте сир і знову збийте міксером.
  3. Потім додайте соду, просіяне борошно, сіль та замісіть тісто.
  4. Розкачайте тісто товщиною 1 сантиметр.
  5. Виріжте кружальця і зробіть форму бублика.
  6. Смажте в олії до золотавого кольору з обох сторін.
  7. Після того, як охолонуть, посипте пончики цукровою пудрою.