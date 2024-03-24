У цьому рецепті немає дріжджів. Однак пончики вийдуть дуже пухкими.
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Простий рецепт пончиків
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Збийте міксером яйце, цукор та ванільний цукор до білого кольору.
- Додайте сир і знову збийте міксером.
- Потім додайте соду, просіяне борошно, сіль та замісіть тісто.
- Розкачайте тісто товщиною 1 сантиметр.
- Виріжте кружальця і зробіть форму бублика.
- Смажте в олії до золотавого кольору з обох сторін.
- Після того, як охолонуть, посипте пончики цукровою пудрою.