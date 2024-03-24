В этом рецепте нет дрожжей. Однако пончики получатся очень воздушными.

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Простой рецепт пончиков

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Взбейте миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого цвета.
  2. Добавьте творог и снова взбейте миксером.
  3. Затем добавьте соду, просеянную муку, соль и замесите тесто.
  4. Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр.
  5. Вырежьте кружочки и сделайте форму бублика.
  6. Жарьте в масле до золотистого цвета с обеих сторон.
  7. После того, как остынут, посыпьте пончики сахарной пудрой.