В этом рецепте нет дрожжей. Однако пончики получатся очень воздушными.
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Простой рецепт пончиков
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Взбейте миксером яйцо, сахар и ванильный сахар до белого цвета.
- Добавьте творог и снова взбейте миксером.
- Затем добавьте соду, просеянную муку, соль и замесите тесто.
- Раскатайте тесто толщиной 1 сантиметр.
- Вырежьте кружочки и сделайте форму бублика.
- Жарьте в масле до золотистого цвета с обеих сторон.
- После того, как остынут, посыпьте пончики сахарной пудрой.