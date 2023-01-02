Поскольку не все употребляют в пищу мед, ведь он является популярным аллергеном, кутья тоже должна быть по выбору. Вашему вниманию рождественская кутья с медом и узваром, с сахаром и сухофруктами.

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Кутья с медом и компотом

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 175 граммов пшеницы;

– 50 граммов мака;

– 150 граммов грецких орехов;

– 75 граммов сушеной голубики;

– 75 граммов вяленой клюквы;

– 100 граммов меда;

– 100 граммов компота.

Приготовление:

Тщательно промываем пшеницу и отвариваем на медленном огне в большом количестве подсоленной воды. Через 45 минут она должна быть готова.

Отбрасываем пшеницу на сито.

Промытый мак заливаем водой и отвариваем на медленном огне 30 минут.

Готовому маку дайте остыть и перетираем его в ступке на пасту. Если нет ступки – воспользуйтесь блендером.

Сухофрукты заливаем крутым кипятком и оставляем на 10 минут. Процеживаем сквозь сито.

Орехи обжариваем на сухой сковороде и немного измельчаем.

В большом сосуде смешиваем все ингредиенты, добавляем к ним мед и компот.

Приятного тебе аппетита!

Кутья с сахаром и вишнями

Время: 1 сутки

1 сутки Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов цельнозерновой пшеницы;

– 100 граммов мака;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 75 граммов грецких орехов;

– 30 граммов изюма;

– 50 граммов вяленой вишни.

Приготовление:

Хорошо промываем пшеничную крупу и заливаем водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Доводим до кипения и готовим на медленном огне примерно час. Постоянно снимаем пену.

Перебираем изюм и заливаем их кипятком.

Промываем мак, заливаем полностью водой и варим до полного выкипания воды. Затем растираем в макитре или перетираем в блендере.

Орехи просушиваем и измельчаем.

Мелко нарезаем вяленую вишню.

Разводим сахар в воде.

Готовую кутью заправляем сиропом, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!