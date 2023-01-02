Поскольку не все употребляют в пищу мед, ведь он является популярным аллергеном, кутья тоже должна быть по выбору. Вашему вниманию рождественская кутья с медом и узваром, с сахаром и сухофруктами.
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Кутья с медом и компотом
- Время: 4 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Тщательно промываем пшеницу и отвариваем на медленном огне в большом количестве подсоленной воды. Через 45 минут она должна быть готова.
- Отбрасываем пшеницу на сито.
- Промытый мак заливаем водой и отвариваем на медленном огне 30 минут.
- Готовому маку дайте остыть и перетираем его в ступке на пасту. Если нет ступки – воспользуйтесь блендером.
- Сухофрукты заливаем крутым кипятком и оставляем на 10 минут. Процеживаем сквозь сито.
- Орехи обжариваем на сухой сковороде и немного измельчаем.
- В большом сосуде смешиваем все ингредиенты, добавляем к ним мед и компот.
Приятного тебе аппетита!
Кутья с сахаром и вишнями
- Время: 1 сутки
- Порций: 8
Приготовление:
- Хорошо промываем пшеничную крупу и заливаем водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Доводим до кипения и готовим на медленном огне примерно час. Постоянно снимаем пену.
- Перебираем изюм и заливаем их кипятком.
- Промываем мак, заливаем полностью водой и варим до полного выкипания воды. Затем растираем в макитре или перетираем в блендере.
- Орехи просушиваем и измельчаем.
- Мелко нарезаем вяленую вишню.
- Разводим сахар в воде.
- Готовую кутью заправляем сиропом, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!