Поскольку не все употребляют в пищу мед, ведь он является популярным аллергеном, кутья тоже должна быть по выбору. Вашему вниманию рождественская кутья с медом и узваром, с сахаром и сухофруктами.

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Кутья с медом и компотом

  • Время: 4 часа
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Тщательно промываем пшеницу и отвариваем на медленном огне в большом количестве подсоленной воды. Через 45 минут она должна быть готова.
  • Отбрасываем пшеницу на сито.
  • Промытый мак заливаем водой и отвариваем на медленном огне 30 минут.
  • Готовому маку дайте остыть и перетираем его в ступке на пасту. Если нет ступки – воспользуйтесь блендером.
  • Сухофрукты заливаем крутым кипятком и оставляем на 10 минут. Процеживаем сквозь сито.
  • Орехи обжариваем на сухой сковороде и немного измельчаем.
  • В большом сосуде смешиваем все ингредиенты, добавляем к ним мед и компот.

Приятного тебе аппетита!

Кутья с сахаром и вишнями

  • Время: 1 сутки
  • Порций: 8

Приготовление:

  • Хорошо промываем пшеничную крупу и заливаем водой так, чтобы вода полностью накрыла крупу. Доводим до кипения и готовим на медленном огне примерно час. Постоянно снимаем пену.
  • Перебираем изюм и заливаем их кипятком.
  • Промываем мак, заливаем полностью водой и варим до полного выкипания воды. Затем растираем в макитре или перетираем в блендере.
  • Орехи просушиваем и измельчаем.
  • Мелко нарезаем вяленую вишню.
  • Разводим сахар в воде.
  • Готовую кутью заправляем сиропом, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!