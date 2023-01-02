Оскільки не всі вживають в їжу мед, адже він є популярним алергеном, кутя теж має бути на вибір. До вашої уваги різдвяна кутя з медом та узваром, та з цукром та сухофруктами.

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Кутя з медом та узваром

Час: 4 години

4 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 175 грамів пшениці;

– 50 грамів маку;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 75 грамів сушеної лохини;

– 75 грамів в'яленої журавлини;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів узвару.

Приготування:

Ретельно промиваємо пшеницю й відварюємо на повільному вогні у великій кількості підсоленої води. Через 45 хвилин вона має бути готова.

Відкидаємо пшеницю на сито.

Промитий мак заливаємо водою й відварюємо на повільному вогні 30 хвилин.

Готовому маку дайте остигнути й перетираємо його в ступці на пасту. Якщо немає ступки – скористайтесь блендером.

Сухофрукти заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Проціджуємо крізь сито.

Горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці й трішки подрібнюємо.

У великій посудині змішуємо всі інгредієнти, додаємо до них мед та узвар.

Смачного!

Кутя з цукром та вишнями

Час: 1 доба

1 доба Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів цільнозернової пшениці;

– 100 грамів маку;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 75 грамів волоських горіхів;

– 30 грамів родзинок;

– 50 грамів в'яленої вишні.

Приготування:

Добре промиваємо пшеничну крупу та заливаємо водою таким чином, щоб вода повністю накрила крупу. Доводимо до кипіння та варимо до готовності на повільному вогні приблизно годину. Постійно знімаємо піну.

Перебираємо родзинки та заливаємо їх окропом.

Промиваємо мак, заливаємо його повністю водою та варимо до повного википання води. Потім розтираємо в макітрі або перетираємо в блендері.

Горіхи просушуємо та подрібнюємо.

Дрібно нарізаємо в'ялену вишню.

Розводимо цукор у воді.

Готову кутю заправляємо сиропом, додаємо всі інші інгредієнти та перемішуємо.

Смачного!