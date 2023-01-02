Оскільки не всі вживають в їжу мед, адже він є популярним алергеном, кутя теж має бути на вибір. До вашої уваги різдвяна кутя з медом та узваром, та з цукром та сухофруктами.
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Кутя з медом та узваром
- Час: 4 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Ретельно промиваємо пшеницю й відварюємо на повільному вогні у великій кількості підсоленої води. Через 45 хвилин вона має бути готова.
- Відкидаємо пшеницю на сито.
- Промитий мак заливаємо водою й відварюємо на повільному вогні 30 хвилин.
- Готовому маку дайте остигнути й перетираємо його в ступці на пасту. Якщо немає ступки – скористайтесь блендером.
- Сухофрукти заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Проціджуємо крізь сито.
- Горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці й трішки подрібнюємо.
- У великій посудині змішуємо всі інгредієнти, додаємо до них мед та узвар.
Смачного!
Кутя з цукром та вишнями
- Час: 1 доба
- Порцій: 8
Приготування:
- Добре промиваємо пшеничну крупу та заливаємо водою таким чином, щоб вода повністю накрила крупу. Доводимо до кипіння та варимо до готовності на повільному вогні приблизно годину. Постійно знімаємо піну.
- Перебираємо родзинки та заливаємо їх окропом.
- Промиваємо мак, заливаємо його повністю водою та варимо до повного википання води. Потім розтираємо в макітрі або перетираємо в блендері.
- Горіхи просушуємо та подрібнюємо.
- Дрібно нарізаємо в'ялену вишню.
- Розводимо цукор у воді.
- Готову кутю заправляємо сиропом, додаємо всі інші інгредієнти та перемішуємо.
Смачного!