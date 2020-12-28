Нежный десерт - чизкейк с клюквой готовится из простых и доступных ингредиентов и влюбит вас с первого кусочка.

Шеф–повар Евгений Клопотенко поделился рецептом в инстаграм. Вкусный десерт не занимает много времени в приготовлении и понравится всем взрослым, детям и гостям.

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Чизкейк с клюквой

Ингредиенты:

– 10 шт бисквитного печенья "Савоярди" / сахарное;

– 125 г сыр "Маскарпоне";

– 2 веточки розмарина;

– 100 г клюквы;

– 2 ч. л сахарной пудры.

Для приготовления крема в миске смешайте сыр "Маскарпоне" с сахарной пудрой, добавьте щепотку соли, тщательно перемешайте. Для приготовления соуса, тщательно помойте клюкву, сварите в кастрюле на маленьком огне с розмарином, добавьте воду, сахар, тщательно перемешайте. Варите до готовности. Печенье тщательно измельчите в блендере. В стаканы выкладывайте слоями – печенье, крем, соус из клюквы. Отправьте десерт в холодильник на один час. При подаче задекорируйте веточками розмарина. Приятного аппетита!

Чизкейк с клюквой в стакане от Евгения Клопотенко в видео: