Праздничный чизкейк с клюквой в стакане от Евгения Клопотенко
Нежный десерт - чизкейк с клюквой готовится из простых и доступных ингредиентов и влюбит вас с первого кусочка.
Шеф–повар Евгений Клопотенко поделился рецептом в инстаграм. Вкусный десерт не занимает много времени в приготовлении и понравится всем взрослым, детям и гостям.
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Чизкейк с клюквой
- Для приготовления крема в миске смешайте сыр "Маскарпоне" с сахарной пудрой, добавьте щепотку соли, тщательно перемешайте.
- Для приготовления соуса, тщательно помойте клюкву, сварите в кастрюле на маленьком огне с розмарином, добавьте воду, сахар, тщательно перемешайте. Варите до готовности.
- Печенье тщательно измельчите в блендере.
- В стаканы выкладывайте слоями – печенье, крем, соус из клюквы. Отправьте десерт в холодильник на один час. При подаче задекорируйте веточками розмарина. Приятного аппетита!
Чизкейк с клюквой в стакане от Евгения Клопотенко в видео:
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