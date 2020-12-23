Праздничный маковый рулет с вареньем от Евгения Клопотенко
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу приготовить вкусный маковый рулет из дрожжевого теста.
Шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепт макового рулета из дрожжевого теста и поделился в инстаграм. Ароматный пирог прекрасно подойдет к праздничному столу, понравится взрослым и детям.
Читайте также Вкусный рождественский рецепт шоколадного рулета от Лизы Глинской
Маковый рулет-кекс из дрожжевого теста
- Для приготовления теста в миске соедините пшеничную муку с сахаром, ванильным сахаром, добавьте соль, тщательно смешайте. Отдельно в теплое молоко добавьте сухие дрожжи и оставьте на одну минуту при комнатной температуре. Вылейте молоко в сухую муку.
- Отделите белки от желтков, добавьте в тесто желтки, сливочное масло. Вымешиваете тесто, оставьте при комнатной температуре на 45-60 минут. Важно! Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
- Для приготовления начинки сухой мак перемелите в кофемолке и смешайте с сахаром, соедините молотый мак, сахар, манку, изюм, варенье и белок, тщательно смешайте.
- Раскатайте тесто толщиной 0,5 см, выложите начинку на тесто, оставляя до края 2 см, выложите тесто в форму для кекса, предварительно смазав ее сливочным маслом.
- Оставьте маковый рулет в форме при комнатной температуре на 20-30 минут, смажьте желтком, посыпьте маком. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов и выпекайте рулет в течение 50 минут. Вытяните рулет и оставьте до полного охлаждения. Перед подачей нарежьте кусочками. Приятного аппетита!
Маковый рулет с вареньем от Евгения Клопотенко в видео:
Поделиться новостью