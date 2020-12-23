Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу приготовить вкусный маковый рулет из дрожжевого теста.

Шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил рецепт макового рулета из дрожжевого теста и поделился в инстаграм. Ароматный пирог прекрасно подойдет к праздничному столу, понравится взрослым и детям.

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Маковый рулет-кекс из дрожжевого теста

Ингредиенты:

-350-400 г пшеничной муки;

-200 мл теплого молока;

- 2 яичные желтки;

-20 г сухих дрожжей;

- 50 г мягкого сливочного масла 82%;

- 75 г сахара,

- соль,

- 10 г ванильного сахара,

- 250 г мака;

- 75 г сахара,

- 2 белка;

- 1 ст. л манки;

- 2-3 ст. л варенья (по вкусу);

- 50 г изюма;

- 1 желток.

Для приготовления теста в миске соедините пшеничную муку с сахаром, ванильным сахаром, добавьте соль, тщательно смешайте. Отдельно в теплое молоко добавьте сухие дрожжи и оставьте на одну минуту при комнатной температуре. Вылейте молоко в сухую муку. Отделите белки от желтков, добавьте в тесто желтки, сливочное масло. Вымешиваете тесто, оставьте при комнатной температуре на 45-60 минут. Важно! Тесто должно увеличиться в объеме в два раза. Для приготовления начинки сухой мак перемелите в кофемолке и смешайте с сахаром, соедините молотый мак, сахар, манку, изюм, варенье и белок, тщательно смешайте. Раскатайте тесто толщиной 0,5 см, выложите начинку на тесто, оставляя до края 2 см, выложите тесто в форму для кекса, предварительно смазав ее сливочным маслом. Оставьте маковый рулет в форме при комнатной температуре на 20-30 минут, смажьте желтком, посыпьте маком. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов и выпекайте рулет в течение 50 минут. Вытяните рулет и оставьте до полного охлаждения. Перед подачей нарежьте кусочками. Приятного аппетита!

Маковый рулет с вареньем от Евгения Клопотенко в видео: