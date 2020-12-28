Святковий чізкейк з журавлиною у склянці від Євгена Клопотенка
Ніжний десерт – чізкейк з журавлиною готується з простих і доступних інгредієнтів та закохає вас з першого шматочка.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом в інстаграм. Смачний десерт не займає багато часу у приготуванні та сподобається усім дорослим, дітям та гостям.
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Святковий чізкейк з журавлиною
- Для приготування крему у мисці змішайте сир "Маскарпоне" з цукровою пудрою, додайте дрібку солі, ретельно перемішайте.
- Для приготування соусу ретельно помийте журавлину, зваріть у каструлі на маленькому вогні з розмарином, додайте воду та цукор, ретельно перемішайте. Варіть до готовності.
- Печиво ретельно подрібніть у блендері.
- У склянки викладайте шарами – печиво, крем, соус із журавлини. Відправте десерт у холодильник на одну годину. При подачі задекоруйте гілочками розмарину. Смачного!
Чізкейк з журавлиною у склянці від Євгена Клопотенка у відео:
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