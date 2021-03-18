Вкусный зеленый салат: рецепт от Ольги Мартыновской
Шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала рецепт зеленого салата, который вы можете включить в постное меню.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками рецептом вкусного и полезного салата, который можно готовить во время Великого поста. По словам судьи пророщенные бобы маша содержат много питательных веществ, которые вы должны обязательно попробовать. По желанию в салат можно добавить огурец и другие овощи.
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Рецепт салата
Он был создан специально для людей, которые выходят из Великого поста. Но можно готовить его и во время. Несмотря на то, что салат легкий, он еще и довольно сытный, ведь там есть пророщенные бобы маша, – прокомментировала Ольга Мартыновская
- Для приготовления салата заранее тщательно промойте бобы маша, залейте чистой холодной водой, накройте полотенцем, оставьте на ночь. Утром слейте воду, оставьте еще на сутки. Соберите ростки, выложите в банку, храните в холодильнике.
- Для приготовления соуса все ингредиенты измельчите в блендере.
- Помойте редис, нарежьте кольцами.
- Листья шпината помойте.
- Зеленый лук помойте, измельчите ножом.
- Стручки молодого горошка бланшируйте в течение одной минуты в кипятке. Далее – брюссельскую капусту.
- В миске соедините все ингредиенты салата, добавьте соль, перец, заправьте соусом.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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