Шеф-повар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала рецепт зеленого салата, который вы можете включить в постное меню.

Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками рецептом вкусного и полезного салата, который можно готовить во время Великого поста. По словам судьи пророщенные бобы маша содержат много питательных веществ, которые вы должны обязательно попробовать. По желанию в салат можно добавить огурец и другие овощи.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 200 граммов шпината;

– 100 граммов редиса;

– 50 граммов стручкового молодого горошка с ростками (или замороженная спаржевая фасоль);

– 100 граммов пророщенных бобов (маш);

– 50 граммов брюссельской капусты;

– зеленый лук;

– соль,

– перец.

Ингредиенты для соуса:

– 50 граммов базилика;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 20 граммов кедровых орехов;

– 1 чайная ложка соли;

– лимонный сок;

– черный перец.

Он был создан специально для людей, которые выходят из Великого поста. Но можно готовить его и во время. Несмотря на то, что салат легкий, он еще и довольно сытный, ведь там есть пророщенные бобы маша, – прокомментировала Ольга Мартыновская