Пісна галета з яблуками та мигдальними пластівцями: простий рецепт
Галета з яблуками – смачний пиріг, який чудово доповнить пісне меню. Ароматний з хрусткою скоринкою та ніжною соковитою начинкою сподобається усім. Запишіть собі рецепт.
Джерело:24 канал
Пісний відкритий пиріг з яблуками готують без яєць, з додаванням соняшникової олії. Легкий у приготуванні та не займає багато часу. Для начинки можна використовувати будь-які фрукти або ягоди.
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Рецепт галети
Пісна галета з яблуками та мигдальними пластівцями/ Фото Unsplash
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач, олію, воду, перемішайте. Замісіть тісто. Накрийте харчовою плівкою, залиште у холодильнику протягом 30 хвилин.
- Для приготування начинки помийте яблука, почистьте від шкірки та кісточок. У мисці з'єднаєте з цукром, додайте ванільний цукор, корицю.
- Розкатайте з тіста млинець.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть тісто, у середину викладіть яблука, присипте цукром, загорніть краї.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте мигдальними пластівцями, розріжте на порції. Смачного!
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