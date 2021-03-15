Пісна солянка дуже смачна та легка у приготуванні. Ми впевнені, що вона сподобається вашій родині навіть без м'яса.

Солянка з грибами чудово підійде для пісного меню. Ви швидко зможете приготувати легку першу страву та частувати нею свою родину.

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Страва чудово підійде до пісного столу у Великий піст, адже під час нього потрібно стримувати себе у вживанні м'яса.

Рецепт солянки з грибами

Інгредієнти:

– 2 л води;

– 500 г печериць;

– 1 цибулина;

– лавровий лист на ваш смак;

– 2 маринованих огірки;

– 10 оливок;

– 1 морквина;

– чорний мелений перець на ваш смак;

– 2 ст. л томатної пасти;

– 1 ст. л борошна;

– сіль на ваш смак.