Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день
Пісна солянка дуже смачна та легка у приготуванні. Ми впевнені, що вона сподобається вашій родині навіть без м'яса.
Джерело:24 канал
Солянка з грибами чудово підійде для пісного меню. Ви швидко зможете приготувати легку першу страву та частувати нею свою родину.
Читайте також Як приготувати курячий бульйон з локшиною: домашній рецепт
Страва чудово підійде до пісного столу у Великий піст, адже під час нього потрібно стримувати себе у вживанні м'яса.
Рецепт солянки з грибами
- Ретельно помийте печериці, зніміть з них шкірку та поріжте на невеликі шматочки.
- Розігрійте сковорідку з рослинною олією і підсмажте гриби до золотистої скоринки. Перекладіть гриби у велику каструлю, у якій будете надалі варити солянку.
- Почистьте цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком.
- Моркву почистьте від шкірки та натріть на грубій тертці.
- Обсмажте овочі на сковорідці та додайте спеції, томатну пасту, борошно і долийте трішки води – перемішайте. Тушкуйте овочі 5-6 хвилин та перекладіть в каструлю до грибів.
- Наріжте огірки кубиком та додайте до овочів.
- Оливки наріжте кільцями та додайте в каструлю, перемішайте всі інгредієнти, залийте овочі окропом. Додайте в суп лавровий лист, спеції та варіть солянку на малому вогні 30 хвилин.
- Перед подачею на стіл посипте готову солянку нарізаною зеленню і покладіть скибочку лимону. Смачного!
Поділитися новиною