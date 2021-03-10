Совсем скоро когда начнется Великий Пост. Мы подготовили для вас рецепты вкусных постных блюд из тыквы, которые вы легко можете приготовить дома.

Постные блюда из тыквы не только вкусные, но и полезные. Легкий суп-пюре, салат из овощей, запеченных в духовке или сытный овощной пирог понравятся всем.

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Салат из печеных овощей

Ингредиенты:

– 200 граммов тыквы;

– 100 граммов брокколи;

– 2-3 томата;

– 1 кабачок;

– оливковое масло;

– соль, перец.

Для приготовления салата очистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками. Капусту брокколи помойте, разделите на соцветия. Помойте помидоры, кабачок нарежьте ломтиками. Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, выложите в форму для запекания овощи, добавьте соль, перец, полейте оливковым маслом. Отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности. Выложите на тарелку, добавьте соль, перец, сбрызните оливковым маслом.

Овощной салат/ Фото Unsplash

Рецепт супа с тыквой

Ингредиенты:

– 350 граммов тыквы;

– 2-4 картофеля;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– оливковое масло;

– тыквенные семечки (или кунжут);

– петрушка, укроп;

– соль, перец.

Для приготовления супа очистите картофель, морковь, лук, тыкву. Разрежьте картофель на 4 части, отдельно отварите в кастрюле с кипятком. Лук измельчите ножом, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на оливковом масле до золотой корочки. Тыкву нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю с водой, варите пока не станет мягкой. Далее – добавьте лук с морковью, отварной картофель, перемешайте, измельчите в пюре, добавьте соль, перец, лимонный сок, оливковое масло, варите несколько минут. Помойте петрушку, укроп, измельчите ножом. Выложите в тарелку, задекорируйте тыквенными семечками, кунжутом и петрушкой.

Суп-пюре з тыквой/ Фото Рexels

Рецепт пирога

Ингредиенты:

– 500 граммов тыквы;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 250 миллилитров воды;

– 1 луковица (или зеленый лук);

– 1 морковь;

– соль.

Тыквенный пирог/ Фото Рexels