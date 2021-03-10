Постные блюда из тыквы: домашние рецепты
Совсем скоро когда начнется Великий Пост. Мы подготовили для вас рецепты вкусных постных блюд из тыквы, которые вы легко можете приготовить дома.
Источник:24 канал
Постные блюда из тыквы не только вкусные, но и полезные. Легкий суп-пюре, салат из овощей, запеченных в духовке или сытный овощной пирог понравятся всем.
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Салат из печеных овощей
- Для приготовления салата очистите от кожуры тыкву, нарежьте кубиками.
- Капусту брокколи помойте, разделите на соцветия.
- Помойте помидоры, кабачок нарежьте ломтиками.
- Разогрейте духовку до температуры 160 градусов, выложите в форму для запекания овощи, добавьте соль, перец, полейте оливковым маслом. Отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, добавьте соль, перец, сбрызните оливковым маслом.
Овощной салат/ Фото Unsplash
Рецепт супа с тыквой
- Для приготовления супа очистите картофель, морковь, лук, тыкву.
- Разрежьте картофель на 4 части, отдельно отварите в кастрюле с кипятком.
- Лук измельчите ножом, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на оливковом масле до золотой корочки.
- Тыкву нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю с водой, варите пока не станет мягкой. Далее – добавьте лук с морковью, отварной картофель, перемешайте, измельчите в пюре, добавьте соль, перец, лимонный сок, оливковое масло, варите несколько минут.
- Помойте петрушку, укроп, измельчите ножом.
- Выложите в тарелку, задекорируйте тыквенными семечками, кунжутом и петрушкой.
Суп-пюре з тыквой/ Фото Рexels
Рецепт пирога
Тыквенный пирог/ Фото Рexels
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте воду, масло, замесите тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 10-15 минут.
- Лук, морковь, тыкву очистите. Тыкву нарежьте кубиками. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
- Обжарьте на сковороде с маслом до золотой корочки. Далее – добавьте тыкву, накройте крышкой, тушите 20–25 минут до готовности.
- Тесто разделите на две части, раскатайте коржи.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, форму смажьте маслом. Один корж выложите в форму, выложите начинку, вторым коржом накройте, выложите сверху из теста несколько полосок. Пирог отправьте запекаться в течение 35-45 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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