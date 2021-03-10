Незабаром розпочнеться Великий піст. Ми підготували для вас рецепти смачних пісних страв з гарбуза, які ви легко можете приготувати вдома.

Пісні страви з гарбуза не тільки смачні, а й корисні. Легкий суп-пюре, салат із овочей, запечених у духовці або ситний овочевий пиріг сподобаються усім. Читайте також Як приготувати пісні голубці: рецепт з грибами та гречкою Салат з печених овочів Інгредієнти:

– 200 грамів гарбуза;

– 100 грамів броколі;

– 2-3 томати;

– 1 кабачок;

– оливкова олія;

– сіль, перець. Для приготування салату почистіть від шкірки гарбуз, наріжте кубиками. Капусту броколі помийте, розділіть на суцвіття. Помийте томати, кабачок наріжте скибочками. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, викладіть у форму для запікання овочі, додайте сіль, перець, полийте оливкою олією. Відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, додайте сіль, перець, збризніть оливковою олією. Овочевий салат/ Фото Unsplash Рецепт супу з гарбузом Інгредієнти:

– 350 грамів гарбуза;

– 2-4 картоплі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– оливкова олія;

– гарбузове насіння або кунжут;

– петрушка, кріп;

– сіль, перець. Для приготування супу почистіть картоплю, моркву, цибулю, гарбуз. Розріжте картоплю на 4 частини, окремо відваріть у каструлі з окропом. Цибулю подрібніть ножем, моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на оливковій олії до золотої скоринки. Гарбуз наріжте кубиками, викладіть у каструлю з водою, варіть доки не стане м'яким. Далі – додайте цибулю з морквою, відварену картоплю, перемішайте подрібніть у пюре, додайте сіль, перець, лимонний сік, оливкову олію, варіть декілька хвилин. Помийте петрушку, кріп, подрібніть ножем. Викладіть у тарілку, задекоруйте гарбузовим насінням, кунжутом та петрушкою. Суп-пюре з гарбуза/ Фото Рexels Рецепт пирога Інгредієнти:

– 500 грамів гарбуза;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 250 мілілітрів води;

– 1 цибуля (або зелена цибуля);

– 1 морква;

– сіль. Пиріг з гарбуза/ Фото Рexels Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте воду, олію, замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште на 10-15 хвилин. Цибулю, моркву, гарбуз почистіть. Гарбуз наріжте кубиками. Цибулю наріжте напівкільцями, моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. Далі – додайте гарбуз, накрийте кришкою, тушкуйте 20-25 хвилин до готовності. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте коржі. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, форму змастіть олією. Один корж викладіть у форму, додайте начинку, другим коржем накрийте, викладіть зверху з тіста декілька смужок. Пиріг відправте запікатись протягом 35-45 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!