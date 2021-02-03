Тыква: польза, вред, калорийность и применение в гастрономии
Польза оранжевого овоща доказана многочисленными исследованиями, но не всем советуют включать тыкву в рацион.
Источник: 24 канал
Тыква – овощ относится к семейству тыквенных и содержит множество полезных витаминов, микроэлементов в мякоти и в семенах.
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В овоще содержится больше бета-каротина, чем в моркови. Кроме того, тыква богата клетчаткой, витаминами группы A, Е, С, редких – B, Т, а также такими минералами как: калий, магний, фосфор, йод и железо.
Польза тыквы / Фото unsplash.com
– польза тыквы
Употребление тыквы способствует укреплению иммунитета, защищает организм от простудных заболеваний.
Из-за содержания калия уменьшается риск сердечных заболеваний, а минералы – регулируют артериальное давление. Клетчатка дает ощущение сытости и энергии.
Благодаря содержанию бета-каротина, витаминов С, Е – улучшает зрение. Употребление семян способствует укреплению волос и красоты кожи.
Калорийность тыквы / Фото unsplash.com
– калорийность
Овощ часто включают в рацион для похудения. Тыква – один из низкокалорийных и не содержит крахмал, жиры, холестерин. В 100 граммах тыквы – 26 калорий.
Вред тыквы / Фото unsplash.com
– вред тыквы
Тыква не рекомендуют употреблять при сахарном диабете. Сок тыквы нельзя употреблять при гастрите, нарушениях желудочно-кишечного тракта, низкой кислотностью.
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Также нельзя включать в рацион тыкву при аллергии на овощ и каротином, особенно детям. Лучше проконсультироваться у врача.
Суп из тыквы / Фото unsplash.com
– гастрономическое применение
Тыква лучше усваивается в вареном или печеном виде. Овощ используют для приготовления супов, выпечки, десертов, соков и салатов.
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