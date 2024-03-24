Они готовятся очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Рецепт постных котлет
- Время: 40 минут
- Порций: 12
Приготовление:
- Картофель почистите, натрите на мелкую терку и отожмите сок. Орехи измельчите на блендере до крошки. Крупный лук и чеснок почистите и тоже измельчите в блендере.
- В миске смешайте картофель, орехи, лук с чесноком. Добавьте соль, перец, приправы и хорошо вымешайте массу до однородности. Сформируйте круглые котлетки.
- На тарелку насыпьте панировочные сухари и обваляйте в них котлетки. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте их на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны.