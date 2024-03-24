Вони готуються дуже просто. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Рецепт пісних котлет
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 12
Приготування:
- Картоплю почистьте, натріть на дрібну тертку й відтисніть сік. Горіхи подрібніть на блендері до крихти. Велику цибулю і часник почистьте і теж подрібніть у блендері.
- У мисці змішайте картоплю, горіхи, цибулю із часником. Додайте сіль, перець, приправи та добре вимішайте масу до однорідності. Сформуйте круглі котлетки.
- На тарілку насипте панірувальні сухарі й обкачайте в них котлетки. Розігрійте пательню з олією і посмажте їх на середньому вогні до рум'яної скоринки з кожного боку.