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Рецепт пісних котлет

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 12

Приготування:

  1. Картоплю почистьте, натріть на дрібну тертку й відтисніть сік. Горіхи подрібніть на блендері до крихти. Велику цибулю і часник почистьте і теж подрібніть у блендері.
  2. У мисці змішайте картоплю, горіхи, цибулю із часником. Додайте сіль, перець, приправи та добре вимішайте масу до однорідності. Сформуйте круглі котлетки.
  3. На тарілку насипте панірувальні сухарі й обкачайте в них котлетки. Розігрійте пательню з олією і посмажте їх на середньому вогні до рум'яної скоринки з кожного боку.