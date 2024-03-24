Никакого мяса, а на вкус не отличить: готовим фантастические постные котлеты
24 марта 2024, 14:08Читати новину українською
Источник:"Готовим с Лесей Пижик"
Постные блюда могут быть по-настоящему вкусными. Попробуйте приготовить эти котлетки – даже не скажешь, что там нет мяса.
Они готовятся очень просто. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Рецепт постных котлет
- Время: 40 минут
- Порций: 12
– 200 граммов грецких орехов;
– 200 граммов картофеля;
– 1 луковица;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 2 грамма мускатного ореха.
Приготовление:
- Картофель почистите, натрите на мелкую терку и отожмите сок. Орехи измельчите на блендере до крошки. Крупный лук и чеснок почистите и тоже измельчите в блендере.
- В миске смешайте картофель, орехи, лук с чесноком. Добавьте соль, перец, приправы и хорошо вымешайте массу до однородности. Сформируйте круглые котлетки.
- На тарелку насыпьте панировочные сухари и обваляйте в них котлетки. Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте их на среднем огне до румяной корочки с каждой стороны.