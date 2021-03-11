Постные блюда с грибами: домашние рецепты
Smachno News подготовили для вас рецепты постных блюд с грибами к Великому посту, которые вы можете легко и быстро приготовить в домашних условиях.
Источник:24 канал
Постные блюда с грибами – отличный вариант к постному, диетического меню и для тех, кто не употребляет мяса. Запеченные грибы с ароматными специями, овощной суп-пюре и приготовленный рис в духовке, понравятся всем.
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Рецепт грибов в духовке
- Тщательно помойте грибы, разрежьте пополам. В зависимости от размера, можно оставить целыми.
- В миску выложите грибы, добавьте соль, перец, специи, масло, перемешайте.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выложите грибы в форму, отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности.
- Помойте петрушку, измельчите ножом. Выложите готовые грибы на тарелку, сбрызните лимонным соком, украсьте петрушкой. Подавайте холодными или горячими.
Запеченные грибы в духовке/ Фото Freepik
Постный суп-пюре с грибами
Суп-пюре с грибами/ Фото Рexels
- Для приготовления супа помойте, очистите картофель, морковь, лук, грибы.
- Картофель разрежьте на четыре части, лук измельчите ножом, морковь, грибы – нарежьте ломтиками.
- В кастрюлю с кипятком выложите картофель, варите на среднем огне в течение десяти минут, пока не станет мягкой.
- На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки.
- Отдельно обжарьте грибы, добавьте соль, перец, тушите 5-7 минут.
- В кастрюлю с картофелем выложите, лук с морковью, грибы, варите в течение 7-10 минут. Снимите с огня. С помощью блендера, измельчить в пюре.
- Помойте укроп, петрушку, измельчите ножом.
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой.
Рис с грибами
Рис з грибами/ Фото Freepik
- Тщательно помойте рис, отварите в кастрюле с кипятком.
- Помойте, очистите морковь, лук, грибы. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите ножом, грибы – ломтиками.
- На сковороду выложите лук с морковью, добавьте чеснок, соль, перец, специи, обжарьте несколько минут.
- В форму для запекания выложите рис, сверху грибы с луком и морковью.
- Разогрейте духовку до 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности.
- Готовый рис выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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