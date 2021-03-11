Smachno News подготовили для вас рецепты постных блюд с грибами к Великому посту, которые вы можете легко и быстро приготовить в домашних условиях.

Постные блюда с грибами – отличный вариант к постному, диетического меню и для тех, кто не употребляет мяса. Запеченные грибы с ароматными специями, овощной суп-пюре и приготовленный рис в духовке, понравятся всем. Читайте также Рецепт винегрета: идеальный вариант салата в пост Рецепт грибов в духовке Ингредиенты:

– 500 граммов грибов (шампиньоны);

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 столовые ложки масла;

– специи;

– петрушка;

– соль, перец. Тщательно помойте грибы, разрежьте пополам. В зависимости от размера, можно оставить целыми. В миску выложите грибы, добавьте соль, перец, специи, масло, перемешайте. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Выложите грибы в форму, отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности. Помойте петрушку, измельчите ножом. Выложите готовые грибы на тарелку, сбрызните лимонным соком, украсьте петрушкой. Подавайте холодными или горячими. Запеченные грибы в духовке/ Фото Freepik Постный суп-пюре с грибами Ингредиенты:

– 350 граммов грибов (шампиньоны);

– 3 картофеля;

– 1 морковь;

– 2 луковицы;

– вода;

– 3 столовые ложка масла;

– специи;

– укроп, петрушка;

– соль, перец. Суп-пюре с грибами/ Фото Рexels Для приготовления супа помойте, очистите картофель, морковь, лук, грибы. Картофель разрежьте на четыре части, лук измельчите ножом, морковь, грибы – нарежьте ломтиками. В кастрюлю с кипятком выложите картофель, варите на среднем огне в течение десяти минут, пока не станет мягкой. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Отдельно обжарьте грибы, добавьте соль, перец, тушите 5-7 минут. В кастрюлю с картофелем выложите, лук с морковью, грибы, варите в течение 7-10 минут. Снимите с огня. С помощью блендера, измельчить в пюре. Помойте укроп, петрушку, измельчите ножом. Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Рис с грибами Ингредиенты:

– 350 граммов риса;

– 500 граммов грибов (шампиньоны или на ваш вкус);

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2-3 зубчика чеснока;

– 3-4 столовые ложки масла;

– специи;

– соль, перец. Рис з грибами/ Фото Freepik Тщательно помойте рис, отварите в кастрюле с кипятком. Помойте, очистите морковь, лук, грибы. Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите ножом, грибы – ломтиками. На сковороду выложите лук с морковью, добавьте чеснок, соль, перец, специи, обжарьте несколько минут. В форму для запекания выложите рис, сверху грибы с луком и морковью. Разогрейте духовку до 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30-35 минут до готовности. Готовый рис выложите на тарелку. Приятного аппетита!