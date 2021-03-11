Smachno News підготували для вас рецепти пісних страв з грибами до Великого посту, які ви можете легко і швидко приготувати в домашніх умовах.

Пісні страви з грибами – чудовий варіант до пісного, дієтичного меню та для тих, хто не вживає м'яса. Запечені гриби з ароматними спеціями, овочевий суп-пюре та приготовлений рис у духовці, сподобаються всім. Читайте також Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст Рецепт грибів у духовці Інгредієнти:

– 500 грамів грибів (печериці);

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 2 столові ложки олії;

– спеції;

– петрушка;

– сіль, перець. Ретельно помийте гриби, розріжте навпіл. В залежності від розміру, можна залишити цілими. У миску викладіть гриби, додайте сіль, перець, спеції, олію, перемішайте. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Викладіть гриби у форму, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності. Помийте петрушку, подрібніть ножем. Викладіть готові гриби на тарілку, збризніть лимонним соком, задекоруйте петрушкою. Подавайте холодними або гарячими. Запечені гриби у духовці/ Фото Freepik Пісний суп-пюре з грибами Інгредієнти:

– 350 грамів грибів (печериці);

– 3 картоплі;

– 1 морква;

– 2 цибулі;

– вода;

– 3 столові ложка олії;

– спеції;

– кріп, петрушка;

– сіль, перець. Суп-пюре з грибами/ Фото Рexels Для приготування супу помийте, почистіть картоплю, моркву, цибулю, гриби. Картоплю розріжте на чотири частини, цибулю подрібніть ножем, моркву, гриби – наріжте скибочками. У каструлю з окропом викладіть картоплю, варіть на середньому вогні протягом десяти хвилин, доки не стане м'якою. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Окремо обсмажте гриби, додайте сіль, перець, тушкуйте 5-7 хвилин. У каструлю з картоплею викладіть, цибулю з морквою, гриби, варіть протягом 7-10 хвилин. Зніміть з вогню. За допомогою блендера, подрібніть у пюре. Помийте кріп, петрушку, подрібніть ножем. Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Рис з грибами/ Фото Freepik Рис з грибами Інгредієнти:

– 350 грамів рису;

– 500 грамів грибів (печериці або на ваш смак);

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2-3 зубчики часнику;

– 3-4 столові ложки олії;

– спеції;

– сіль, перець. Ретельно помийте рис, відваріть в каструлі з окропом. Помийте, почистіть моркву, цибулю, гриби. Моркву натріть на грубій тертці, цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть ножем, гриби – скибочками. На пательню викладіть цибулю з морквою, додайте часник, сіль, перець, спеції, обсмажте декілька хвилин. У форму для запікання викладіть рис, зверху гриби з цибулею та морквою. Розігрійте духовку до 190 градусів, відправте запікатись протягом 30-35 хвилин до готовності. Готовий рис викладіть на тарілку. Смачного!