Можете также поэкспериментировать с составом. Добавьте к ним свои любимые ингредиенты.
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Постные тефтели с грибами
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Рис залейте водой, посолите, доведите до кипения и варите на легком огне до готовности.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле, помешивая, в течение 2 минут. Добавьте натертую на крупную терку морковь, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
- Грибы нарежьте небольшими кубиками, добавьте к овощам и жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Готовый рис помните ложкой, добавьте зажарку и тщательно перемешайте. Сформируйте круглые тефтельки, запанируйте их в муке и выложите в форму для запекания.
- В томатный соус налейте воду, посолите, перемешайте и залейте этим соусом тефтели. Запекайте блюдо при температуре 200 градусов 25 минут.