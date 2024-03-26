Можете также поэкспериментировать с составом. Добавьте к ним свои любимые ингредиенты.

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Постные тефтели с грибами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Рис залейте водой, посолите, доведите до кипения и варите на легком огне до готовности.
  2. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле, помешивая, в течение 2 минут. Добавьте натертую на крупную терку морковь, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
  3. Грибы нарежьте небольшими кубиками, добавьте к овощам и жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Готовый рис помните ложкой, добавьте зажарку и тщательно перемешайте. Сформируйте круглые тефтельки, запанируйте их в муке и выложите в форму для запекания.
  5. В томатный соус налейте воду, посолите, перемешайте и залейте этим соусом тефтели. Запекайте блюдо при температуре 200 градусов 25 минут.