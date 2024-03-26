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Пісні тюфтельки з грибами

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка рису;

– 2 склянки води;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 500 грамів печериць;

– сіль, перець чорний мелений до смаку;

– 30 грамів борошна;

– 40 мілілітрів олії. Для соусу:

– 250 грамів томатного соусу;

– 150 мілілітрів води;

– сіль до смаку.

Приготування:

Рис залийте водою, посоліть, доведіть до кипіння й варіть на легкому вогні до готовності. Цибулю наріжте кубиками й обсмажте на олії, помішуючи, впродовж 2 хвилин. Додайте натерту на велику терку моркву, перемішайте та смажте ще 2 хвилини. Гриби наріжте невеликими кубиками, додайте до овочів і смажте, помішуючи, 7 хвилин. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Готовий рис помніть ложкою, додайте засмажку й ретельно перемішайте. Сформуйте круглі тюфтельки, запаніруйте їх в борошні й викладіть у форму для запікання. У томатний соус налийте воду, посоліть, перемішайте та залийте цим соусом тюфтельки. Запікайте страву при температурі 200 градусів 25 хвилин.

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