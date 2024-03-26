И мяса не надо: готовим постные рисовые тефтели с грибами
26 марта 2024, 11:25Читати новину українською
Источник:"ТИАНА готовить просто"
Постные блюда бывают очень вкусными. В частности, как эти рисовые тефтели с грибами.
Можете также поэкспериментировать с составом. Добавьте к ним свои любимые ингредиенты.
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Постные тефтели с грибами
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан риса;
– 2 стакана воды;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 500 граммов шампиньонов;
– соль, перец черный молотый по вкусу;
– 30 граммов муки;
– 40 миллилитров растительного масла.
Для соуса:
– 250 граммов томатного соуса;
– 150 миллилитров воды;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Рис залейте водой, посолите, доведите до кипения и варите на легком огне до готовности.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле, помешивая, в течение 2 минут. Добавьте натертую на крупную терку морковь, перемешайте и жарьте еще 2 минуты.
- Грибы нарежьте небольшими кубиками, добавьте к овощам и жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Готовый рис помните ложкой, добавьте зажарку и тщательно перемешайте. Сформируйте круглые тефтельки, запанируйте их в муке и выложите в форму для запекания.
- В томатный соус налейте воду, посолите, перемешайте и залейте этим соусом тефтели. Запекайте блюдо при температуре 200 градусов 25 минут.