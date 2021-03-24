Мы подготовили для вас рецепт постного апельсинового пирога, который можно приготовить к чаю.

Ароматный постный апельсиновый пирог понравится и детям и взрослым. Сладкий десерт легко готовится из доступных ингредиентов. Читайте также Рецепт постного батончика с кокосом в шоколаде от Лизы Глинской Рецепт пирога Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 2 апельсина;

– разрыхлитель;

– 100 граммов сахара,

– 80 миллилитров подсолнечного масла;

– ½ чайной ложки соды. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Помойте один апельсин, выжмите сок. Натрите цедру одного апельсина. Разрежьте на ломтики. В миске смешайте сок, цедру, добавьте масло. В миске соедините сахар, соду, муку, разрыхлитель, перемешайте, добавьте к апельсиновой смеси, перемешайте до однородной консистенции. Форму выстелите пергаментом, вылейте тесто. Сверху выложите апельсиновые ломтики. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Отправьте запекаться в течение 45-50 минут до готовности. Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!