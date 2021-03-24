Постный апельсиновый пирог: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт постного апельсинового пирога, который можно приготовить к чаю.
Источник:24 канал
Ароматный постный апельсиновый пирог понравится и детям и взрослым. Сладкий десерт легко готовится из доступных ингредиентов.
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Рецепт пирога
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте один апельсин, выжмите сок.
- Натрите цедру одного апельсина. Разрежьте на ломтики.
- В миске смешайте сок, цедру, добавьте масло.
- В миске соедините сахар, соду, муку, разрыхлитель, перемешайте, добавьте к апельсиновой смеси, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму выстелите пергаментом, вылейте тесто. Сверху выложите апельсиновые ломтики. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Отправьте запекаться в течение 45-50 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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