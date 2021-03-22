Рецепт постного батончика с кокосом в шоколаде от Лизы Глинской
Невозможно вкусные и ароматные шоколадные батончики с кокосовой начинкой станут отличным перекусом в пост!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Этот рецепт вкусного сладкого прекрасно подойдет для постного меню, ведь он состоит из банана, кокосовой стружки, арахисовой пасты и шоколада.
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Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом постного батончика, для приготовления которого вам не нужно использовать духовку.
Рецепт постного батончика
- Разогрейте кокосовое масло. Смешайте в чаше блендера банан, арахисовую пасту и кокосовое масло, перебейте эти ингредиенты блендером до однородной массы.
- Если ваша масса будет отделять масло от остальных ингредиентов – добавьте 20 мл воды или кокосового молока.
- Опять перебейте массу до однородной консистенции.
- Соедините с кокосовой стружкой и перемешайте.
- Сформируйте батончики размером 8х3 сантиметра, можно сделать их круглыми, как конфеты.
- Выложите их на доску со слоем пергамента и отправьте в морозилку на 5 – 6 часов.
- Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновке и полейте батончики. Приятного аппетита!
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