Невозможно вкусные и ароматные шоколадные батончики с кокосовой начинкой станут отличным перекусом в пост!

Этот рецепт вкусного сладкого прекрасно подойдет для постного меню, ведь он состоит из банана, кокосовой стружки, арахисовой пасты и шоколада.

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Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом постного батончика, для приготовления которого вам не нужно использовать духовку.

Рецепт постного батончика

Ингредиенты:

– 100 г банана;

– 100 г кокосовой стружки;

– 40 г кокосового масла;

– 70 г арахисовой пасты;

– 20 мл воды или кокосового молока.