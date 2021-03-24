Ми підготували для вас рецепт пісного апельсинового пирога, який ви можете приготувати до чаю.

Ароматний пісний апельсиновий пиріг сподобається і дітям і дорослим. Солодкий десерт легко готується з доступних інгредієнтів. Читайте також Рецепт пісного батончика з кокосом у шоколаді від Лізи Глінської Рецепт пирога Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 2 апельсини;

– розпушувач;

– 100 грамів цукру;

– 80 мілілітрів соняшникової олії;

– ½ чайної ложки соди. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте один апельсин, вичавіть сік. Натріть цедру одного апельсина. Розріжте на скибочки. У мисці змішайте сік, цедру, додайте олію. У мисці з'єднайте цукор, соду, борошно, розпушувач, перемішайте, додайте до апельсинової суміші, перемішайте до однорідної консистенції. Форму вистеліть пергаментом, вилийте тісто. Зверху викладіть апельсинові скибочки. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Відправте запікатись протягом 45-50 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!