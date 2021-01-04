Якщо немає часу на вишукані страви, Євген Клопотенко пропонує приготувати пісний борщ.

Євген Клопотенко опублікував рецепт смачного борщу на офіційному сайті. Ароматний та пісний борщ сподобається усій родині. Читайте також Голубці з пшоном та грибами: святкові рецепти Пісний борщ із в’яленою грушею Інгредієнти:

– 2 л води;

– 1 буряк;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 шт. картоплі;

– 1 ст. л цукру;

– 2 ст. л томатної пасти;

– 2 груші (в'ялена);

– лавровий лист;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ст. л соняшникової олії;

– сіль та перець. Для приготування страви ретельно помийте буряк, розігрійте духовку до 165 градусів, відправте буряк запікатись протягом 90 хвилин. Холодний буряк, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. Капусту наріжте тонкою соломкою. Грушу наріжте тонкими скибочками. Моркву помийте, натріть на грубій тертці. Цибулю почистіть, наріжте скибочками. Розігрійте пательню на соняшниковій олії обсмажте цибулю, моркву протягом 3 хвилин, додайте тертий буряк і ще тушкуйте декілька хвилин. Картоплю почистіть, наріжте кубиками. У каструлі з водою варіть картоплю, додайте лаврове листя, доведіть до кипіння. Далі додайте капусту, сіль, перець, обсмажену моркву з цибулею, грушу, подрібнений часник, перемішайте, варіть 10 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, задекоруйте скибочками груші. Смачного! Пісний борщ із в’яленою грушею від Євгена Клопотенка Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)