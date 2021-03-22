Нереально смачні та ароматні шоколадні батончики з кокосовою начинкою стануть чудовим перекусом у піст!

Цей рецепт смачного солодкого чудово підійде для пісного меню, адже він складається з банана, кокосової стружки, арахісової пасти та шоколаду.

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Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом пісного батончика, для приготування якого вам не потрібно використовувати духовку.

Рецепт пісного батончика

Інгредієнти:

– 100 г банана;

– 100 г кокосової стружки;

– 40 г кокосової олії;

– 70 г арахісової пасти;

– 20 мл води або кокосового молока.