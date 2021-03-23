Смачний та пісний рецепт майонезу сподобається кожному, а на його приготування вам не потрібно витрачати багато коштів та часу.

Ліза Глінська не перестає дивувати читачів своїми унікальними та смачними рецептами. Дівчина підготувала рецепт смачного, легкого пісного майонезу без використання яєць та молока. Читайте також Рецепт домашнього майонезу від шеф-кухаря Володимира Ярославського: ресторанний варіант Щоб приготувати пісний майонез на аквафабі достатньо чітко виконувати покроковий рецепт. Аквафаба – це рідина, що залишається після відварювання бобових: нуту, бобів, квасолі, горошку. Можна використовувати як свіжо відварену аквафабу, а можна і з консервованих бобових. Рецепт пісного майонезу Інгредієнти:

– 60 мл аквафаби;

– 150 мл рафінованої олії;

– сіль;

– 1 ч. л гірчиці;

– 1 ч. л меду;

– лимонний сік. Змішайте у чаші блендера аквафабу, гірчицю та мед. Збийте суміш ручним блендером, 1 хвилини буде достатньо. Тоненькою цівкою вливайте до аквафаби зі спеціями рослинну олію та продовжуйте збивати. Додайте до готового майонезу сіль та лимонний сік і знову збийте. Готовий пісний майонез буде трішки рідшим за звичайний, але його смак – неймовірний. Смачного! Рецепт пісного майонезу на аквафабі: