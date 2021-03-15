Під час Великого посту варто утриматись від вживання м'яса, молочних продуктів, майонезу. Ми підготували для вас рецепт пісного соусу – чудова альтернатива традиційному.

Рецепт майонезу з простих інгредієнтів, які є на кухні у кожної господині. Ніжний смак вразить усіх. Можна подавати до будь-яких пісних страв або свіжих салатів.

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Рецепт майонезу

Інгредієнти:

– 160 грамів борошна;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 склянки води;

– 1/2 чайної ложки солі.

Пісний майонез/ Фото Pexels