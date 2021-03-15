Як приготувати пісний майонез: домашній рецепт
Під час Великого посту варто утриматись від вживання м'яса, молочних продуктів, майонезу. Ми підготували для вас рецепт пісного соусу – чудова альтернатива традиційному.
Джерело:24 канал
Рецепт майонезу з простих інгредієнтів, які є на кухні у кожної господині. Ніжний смак вразить усіх. Можна подавати до будь-яких пісних страв або свіжих салатів.
Читайте також Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день
Рецепт майонезу
Пісний майонез/ Фото Pexels
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У каструлі змішайте борошно з водою, розігрійте, перемішайте, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, залиште для повного охолодження.
- У мисці з'єднайте олію з гірчицею, додайте сіль, цукор, лимонний сік, збийте міксером протягом 2-3 хвилин. Додайте борошно, перемішайте, збийте ще декілька хвилин до однорідної консистенції. Подавайте до страв. Смачного!
Поділитися новиною