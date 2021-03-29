В піст частенько хочеться солоденького, а що такого приготувати ви не знаєте? Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Володимир Ярославський приготував для читачів нереально простий та смачний рецепт морквяного пирога без глютену та тваринних інгредієнтів.

Володимир Ярославський поділився смачним рецептом солодкої випічки без додавання борошна, цукру, вершкового масла та яєць.

Читайте також Рецепт шоколадного пудингу вдома: нереальна смакота, випечена в духовці

Шеф-кухар зізнався, що й сам досить часто готує цей морквяний пиріг, адже він корисний та його можна вживати майже всім, навіть якщо ви на дієті.

Ви можете замінити корицю та іншу улюблену вами спецію, наприклад аніс або ваніль.

Рецепт пісного морквяного пирога

Інгредієнти:

– 400 г очищеної моркви;

– 170 г волоських горіхів;

– 300 г фініка;

– 150 г вівсянки;

– 110 г кокосового масла або рослинної олії;

– мелена кориця.