Смачний рецепт пісного паштету з грибів та квасолі: веганська страва
Рецепт смачного паштету з грибів та квасолі підійде не тільки для пісного столу, а й для вегетаріанців.
Джерело:інстаграм Веганські рецепти
Якщо ви не вживаєте м'ясо взагалі, або виключили його з раціону під час Великоднього посту – паштет з грибами та квасолею допоможе збагатити та наповнити організм необхідним білком. За цим рецептом у вас вийде близько 600 грамів смачного та поживного паштету.
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Хоч за консистенцією паштет не дуже однорідний, але його смак надзвичайно ніжний та легкий. Легкі нотки горіху та грибів в паштеті вам сподобаються!
Рецепт паштету без м'яса
- Квасолю та волоські горіхи попередньо замочіть на ніч з 1 столовою ложкою яблучного оцту. Перед приготуванням промийте інгредієнти водою.
- Квасолю відваріть до готовності протягом години,
- Цибулю, часник та гриби дрібно наріжте та обсмажте на рослинній олії.
- Перебийте в чаші блендера всі інгредієнти до однорідної маси.
- Додатково можна доливати під час подрібнення у блендері кип'ячену воду, щоб легше було довести масу до однорідності. Смачного!
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