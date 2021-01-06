Пирог с капустой прекрасно подойдет к праздничному столу.

Татьяна Литвинова опубликовала в инстаграм рецепт постного пирога с капустой, который легко готовится и понравится всей семье.

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Постный пирог с капустой

Ингредиенты:

– 300 г муки;

– 0,5 ч. л разрыхлителя;

– 100 мл оливкового масла;

– 100 мл воды;

– кунжут;

– соль.



Ингредиенты для начинки:

– 300 г квашеной капусты;

– 100 г тыквы;

– 100 г грибов;

– 100 г лука;

– 1 ст. л масла;

– соль, перец;

– 100 г картофельного пюре.

В миске просейте муку, чтобы не было комочков, смешайте с горячей водой и оливковым маслом, замесите эластичное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 25 минут. Для приготовления начинки помойте, почистите картофель, отварите и взбейте миксером в пюре. В миске смешайте квашеную капусту с готовыми грибами и тыквой, добавьте картофельное пюре, соль, перец, перемешайте. Разделите тесто на две части, раскатайте коржи. Противень застелите пергаментом, выложите первый корж, сверху – выложите начинку, накройте вторым коржом, защепите края, смажьте водой, посыпьте кунжутом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут до готовности. Достаньте пирог из духовки, снимите пергамент, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Постный пирог с капустой – рецепт от Тани Литвиновой в видео: