Постный пирог с капустой: простой рецепт от Тани Литвиновой
Пирог с капустой прекрасно подойдет к праздничному столу.
Татьяна Литвинова опубликовала в инстаграм рецепт постного пирога с капустой, который легко готовится и понравится всей семье.
Читайте также Авторский рецепт кутьи из булгура с лаймом от Евгения Клопотенко
Постный пирог с капустой
- В миске просейте муку, чтобы не было комочков, смешайте с горячей водой и оливковым маслом, замесите эластичное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и дайте отдохнуть 25 минут.
- Для приготовления начинки помойте, почистите картофель, отварите и взбейте миксером в пюре. В миске смешайте квашеную капусту с готовыми грибами и тыквой, добавьте картофельное пюре, соль, перец, перемешайте.
- Разделите тесто на две части, раскатайте коржи. Противень застелите пергаментом, выложите первый корж, сверху – выложите начинку, накройте вторым коржом, защепите края, смажьте водой, посыпьте кунжутом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 30 минут до готовности. Достаньте пирог из духовки, снимите пергамент, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Постный пирог с капустой – рецепт от Тани Литвиновой в видео:
Поделиться новостью